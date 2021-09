In de geest van Bibian Mentel

Bibian had een beenprothese, waarmee ze Olympisch goud kon halen. Een ideale beenprothese voor kinderen is de zogenoemde Jump, maar die kost zo’n €15.000. En de verzekering vergoedt het niet. ,,Tussen de 80 en de 100 testkandidaten zijn nodig om de verzekeringsmaatschappijen het nut van de Jump te tonen”, lichtte Bibians zoon Julian van de Kamp toe tussen de dinertafels in Huis ter Duin. ,,Nog 28 kinderen hebben we nodig.” Bibians moeder Maude Meijlink voegde eraan toe: ,,Zo kunnen we verzekeraars ook ervan overtuigen dat de kosten van hun patiënten niet hoeven oplopen.” Want kinderen met een handicap krijgen er anders allerlei klachten bij.

Edwin Spee en Bibians moeder Maude Meijlink. Ⓒ FOTO IVO GESKUS

Een fantastische reeks aan artiesten zette de toon, voordat de veiling voor het goede doel begon. ,,Edsilia Rombley, Trijntje Oosterhuis, Jeroen van der Boom, Candy Dulfer, om enkele namen te noemen, gaven samen een topconcert met Berget Lewis in de hoofdrol. Katja Schuurman en Humberto Tan presenteerden de avond. Allemaal deden ze betrokken en belangeloos mee. ,,Bibian heeft me geleerd dat geven zoveel mooier is dan nemen”, zei haar man Edwin die deze unieke avond nagenoeg hoogstpersoonlijk organiseerde. Niks directiesalaris en kantoorgebouw, maar zeer lage kosten voor de organisatie zelf.

Lizzie van der Bas (8) toonde met haar Jump dat zij niet anders is dan een ander kind van haar leeftijd. ,,Ik kan alles!’, zei ze, terwijl ze voor een van de spiegels van Huis ter Duin stond te springen. ,,En nu naar huis!”, zeiden haar ouders halverwege de avond, met de verklaring: ,,Ze moet gewoon op tijd naar bed.” Vrolijk huppelde Lizzie voor hen de trap af.

Lizzie met haar ouders Sandra van der Wolf en Rob van der Bas, en met Katja Schuurman. Ⓒ De Telegraaf

Een aparte vorm van entertainment was deze avond het verloop van de veiling. Een hele advertentie-pagina in De Telegraaf ging weg voor de liefdadige prijs van €22.000. Een pagina in Het Financieele Dagblad én enkele weekbladen ging voor €17.000 van de hand. En een advertentie-pagina in de DPG-bladen, waaronder de Volkskrant, Trouw en Het Parool werd aafgehamerd op €15.000.

Marian Noorlander met Freek van Noordwijk. Ⓒ Foto De Telegraaf

Meerdere andere kavels werden ingebracht door Stephan en Marianne Stokkermans van Huis ter Duin. En haar moeder Marian Noorlander blies ook haar partijtje mee. Zij bood onder meer €25.000 op een diner bij de familie van Bibian thuis, waarop chef-kok Freek van Noortwijk komt koken met de hulp van zijn partner Katja Schuurman en met Edwin Spee en Julian van de Kamp als sous-chefs.