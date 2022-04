Traditionele gerechten voor Pasen weer in trek bij supermarkten

Vorig jaar werd een omzet bij de paasverkoop door supers behaald van 970 miljoen euro. Retaildeskundige Paul Moers verwacht dat Nederlanders zichzelf deze Pasen wel extra zullen verwennen vanwege alle onrust door de oorlog in Oekraïne, en zo die zorgen even aan de kant te schuiven. Het is volgens hem niet waarschijnlijk dat de recordomzet van vorig jaar overtroffen zal worden, omdat de horeca weer is geopend en mensen dus ook naar restaurants gaan.

Albert Heijn laat weten dat Pasen dit jaar in het teken van lentekleuren staat. De grootste super van Nederland biedt een uitgebreid assortiment, waaronder regionale specialiteiten, maar ook bijvoorbeeld mini-tulbanden in opvallende kleuren, extra groot paashaas-brood en quiches. „Deze producten zijn echt populair, dat zien we al”, aldus een woordvoerder van Albert Heijn.

Ook bij Jumbo is er een ruim paasassortiment, waaronder hartige minitaartjes met voorjaarssmaken als asperge en ham en ei, maar ook verse sappen, croissants en natuurlijk chocolade-paaseitjes. „Ook dit jaar zien we dat de paasbrunch nog altijd populair is”, laat Jumbo weten. Lidl zegt dat gourmetten nog steeds erg in trek is bij mensen, net als de stollen in verschillende varianten en ambachtelijk gemaakt brood.

Traditioneel gaan veel mensen op tweede paasdag naar meubelboulevards en tuincentra. Vorig jaar moest dat vanwege corona op afspraak, maar dat is dit jaar niet meer nodig. Er wordt dan ook verwacht dat het druk zal worden in woonwinkels en tuincentra.