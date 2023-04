Premium Het beste van De Telegraaf

Deuk in imago China door beslissing rond ASML

Door Cindy Huijgen

Macron, Xi en Von der Leyen in Peking. Ⓒ ANP/HH

Peking - Nu Peking het zero-Covidbeleid heeft afgeschaft, kan het voor Europese ondernemers weer aantrekkelijk worden om in China te investeren. Voorzichtigheid is echter op zijn plaats. „China heeft zich enigszins economisch opengesteld, maar het is nog niet zoals het was”, aldus Jörg Wuttke.