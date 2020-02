EU bekijkt steun voor door virus getroffen sectoren

EU-commissaris Thierry Breton Ⓒ AFP

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie overweegt maatregelen om sectoren te steunen die hard zijn getroffen door het nieuwe coronavirus. Dat bleek donderdag na overleg van de EU-ministers van Economische Zaken in Brussel. Zaak is eerst de schade in kaart te brengen.