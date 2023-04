Ook klanten ING krijgen meer op spaarrekening: rente kwartje omhoog

Eerder kondigde Rabobank al een verhoging aan van de spaarrente tot 0,75 procent. Die verhoging geldt voor een tegoed tot maximaal 5 miljoen euro en gaat eveneens per 1 mei in. Beide banken bevestigen het algehele beeld in de markt dat de spaarrente weer opkrabbelt nu de Europese Centrale Bank (ECB) de rente aan het opvoeren is om de hoge inflatie in de eurozone te beteugelen.

Kleinere banken

De financiële vergelijkingssite Geld.nl merkte eerder deze week wel op dat kleinere banken in Nederland de spaarrente steeds vaker tot 2 procent of meer opvoeren, terwijl de rente bij de drie grootbanken relatief laag blijft. „Veel mensen sparen toch wel bij deze banken. Dus ze hoeven niet per se hogere rentes te bieden om voldoende spaargeld aan te trekken”, stelde Amanda Bulthuis, expert geld & verzekeringen bij de vergelijkingssite, over de spaarrentes bij de grote banken.

Dat de grote banken nog niet zo ver gaan met het opvoeren van de spaarrente komt volgens haar ook omdat ze de afgelopen jaren langer lopende leningen en hypotheken hebben verstrekt tegen lage rentes. „Die leningen lopen nog steeds door en daar verdienen de banken dus weinig aan, waardoor er ook minder marge is om de spaarrentes te verhogen.”