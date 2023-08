Lightyear heeft zicht op Koreaanse miljoeneninjectie voor zonnecelauto

Sunbo, dat samenwerkt met de grote producenten Kia en Hyundai, meldt de €3,5 miljoen voor Lightyear op zijn eigen website en spreekt daarbij de wens tot samenwerking uit. „Die intentie is wederzijds”, aldus de woordvoerder van Lightyear zaterdag over de ondertekende letter of intent.

Lightyear zou onderdelen gaan inkopen bij het Zuid-Koreaanse bedrijf, naar eigen zeggen 800 medewerkers sterk. Dat heeft een onderdeel dat investeert in start-ups in nieuwe technologie.

Een definitieve overeenkomst is er nog niet, aldus Lightyear. Er wordt al langere tijd met meerder investeerders gesproken.

Het concern ging dit voorjaar onderuit, maar maakte in april een doorstart. Een groep investeerders stak er €8 miljoen in, om vervolgens grotere investeerders aan het bedrijf te verbinden voor de verdere doorstart. Voor een volledige doorstart zou tot €50 miljoen nodig zijn. „We zijn bezig met de volgende stappen”, aldus de woordvoerder zaterdag.

Gezinsauto

Het bedrijf zou hiermee mogelijk een van meerdere partners worden bij een doorstart. Lightyear zegt zo snel mogelijk duidelijkheid over de uiteindelijke overeenkomst te geven. „Nu is er nog niets definitief.”

Lightyear werkt met een deel van de oorspronkelijke zeshonderd werknemers aan een nieuwe gezinsauto met zonnepanelen. Het kondigde begin augustus de benoeming aan van bestuurders Bernd Martens (ex-Audi) en John Heller (ex-Louwman Group) als nieuwe leden van de raad van commissarissen.

Richard Bross, investeerder in Lightyear, meldde begin augustus in de podcast van beursbedrijf NxChange dat een doorstart kansrijk is geworden.

Bekijk ook: Curator verwijt top zonneautobouwer Lightyear onbehoorlijk bestuur

Kia wil vanaf 2025 elektrische auto’s in Europa produceren. Nu worden ze in Azië gebouwd en naar Europa verscheept. Kia stootte afgelopen jaar Volkswagen van de troon als best verkochte automerk in Nederland.