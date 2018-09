Trump spreekt mogelijke opvolger Yellen

Trump zou al meerdere kandidaten hebben gesproken, maar wie die anderen zijn wilde de bron niet zeggen. In een interview zei Trump eerder wel al ook Yellen als kandidaat te zien. Yellen was eerder uitgesproken kritisch over Trump en diens voornemens. Een andere optie voor de belangrijkste functie van de Amerikaanse centrale bank is Gary Cohn, directeur van de White House National Economic Council.

Warsh was van 2001 tot 2011 gouverneur bij de Fed, waar hij achter de schermen een belangrijke rol speelde bij het tegengaan van de gevolgen van de financiële crisis. Hij geldt als een uitgesproken tegenstander van de monetaire verruiming als onderdeel van het steunprogramma van de Fed.