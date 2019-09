KLM: Staking kost reputatie en geld

Over de exacte kosten van de stakingen afgelopen week laat KLM zich niet uit. Maar volgens een woordvoerster van de maatschappij geldt voor iedere 10 miljoen euro die de maatschappij aan extra kosten moet maken, dat medewerkers gemiddeld 150 euro van hun winstdeling kwijtraken.

Elbers benadrukt in zijn schrijven ook de winstuitkeringen in de voorbije jaren. „In de afgelopen 3 jaar is ruim 400 miljoen euro aan winstdeling uitgekeerd. Ik geloof niet dat iemand dat had durven dromen toen we met elkaar deze cao-afspraak maakten in 2015.” Inmiddels hebben zeven van de acht bonden aangegeven weer aan tafel te willen om de cao-gesprekken te hervatten. FNV kondigde voor zondag nieuwe acties aan.

Bekijk ook: Grondpersoneel KLM gaat zondag weer staken