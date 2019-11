Hoger overnamebod op bouwer VolkerWessels

Eerder was nog sprake van een bod van 21,75 euro per aandeel, ook inclusief interim dividend. Het bestuur en de commissarissen van VolkerWessels steunen het bod. Afronding van de transactie wordt voorzien in het eerste kwartaal van volgend jaar.

Reggeborgh zal bij het verkrijgen van minimaal 95 procent van de aandelen VolkerWessels van de beurs halen. Dat zou niet de eerste keer zijn. In 1989 kreeg VolkerWessels voor het eerst een beursnotering en in 2003 verdween het bedrijf weer van beurs toen Reggeborgh het overnam.

OpenIJ-project

Later verkocht het investeringsfonds een deel van VolkerWessels, maar beetje bij beetje kwam het bouwbedrijf weer in de oude vertrouwde handen.Twee jaar geleden besloot Reggeborgh ongeveer een derde van de aandelen VolkerWessels opnieuw naar de beurs te brengen. De opbrengst wilde het investeringsfonds gebruiken om het familiekapitaal meer te gaan spreiden. Nu probeert de familie Wessels dus toch weer de volledige controle over het bouwbedrijf in handen te krijgen.

VolkerWessels opende ook de boeken over de eerste negen maanden van het jaar. Het bedrijf zag de omzet met ruim 14 procent aandikken tot bijna 4,8 miljard euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) kwam uit op 148 miljoen euro. Dat was een jaar eerder nog 130 miljoen euro. VolkerWessels voorziet een stijging van dit resultaat dit jaar tussen de 4 en 7 procent.

Het orderboek kwam uit op iets meer dan 9 miljard euro. VolkerWessels nam verder in het derde kwartaal een extra last van 1 miljoen euro op het OpenIJ-project. Die sluisopdracht in IJmuiden heeft de onderneming, en samenwerkingspartner BAM, al vele miljoenen gekost.