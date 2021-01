Grootste landaankoop in koninkrijk op Bonaire

Meine Breemhaar (60) ontvangt mij samen met zijn vrouw Mieke Breemhaar-Witte (53) in zijn sober ingerichte kantoor op MAC3Park in Almere. Niet met champagne, maar met een kop koffie om zijn landaankoop te vieren.

Meine Breemhaar op ’zijn’ Bonaire.

De multi-ondernemer vertelde bij het 25-jarig bestaan van zijn bedrijf Breemhaar Beheer in 2014 al een strandtent op Bonaire te willen openenen en profvoetballer te willen worden. Dat laatste ging gezien zijn leeftijd niet door maar hij is wel bestuurslid bij voetbalclub PEC Zwolle. En die strandtent komt er wellicht nog aan.

Cactussen

„Drie jaar geleden werkte onze dochter Mel Breemhaar bij de populaire strand- en surftent Jibe op Bonaire. Zij wees ons op twee plantages, Bolivia en Santa Clara, die te koop stonden en vroeg ons eens te gaan kijken”, zegt Meine. Mieke lachend over haar eerste reactie: „Wat moet ik met die bende, er is helemaal niks behalve duizenden cactussen.” Toch was de interesse gewekt. Gesprekken met bestuurders van Bonaire overtuigden het paar „een paradijs op het paradijs Bonaire te bouwen. We doen het niet voor onszelf maar voor onze kinderen.”

Inscripties

Het enorme stuk land, in eigendom van zes Amerikaanse families, was al tien jaar in stille verkoop. Het omvat op de noord-oost kant van Bonaire een lengte van acht km langs de zee met kliffen en 65 grotten die inscripties bevatten die de eerste eilandbewoners 750 jaar geleden aanbrachten. Het is ruw land. In 1982 liet de sjah van Perzië zijn oog vallen op dit uitgestrekte gebied maar de Nederlandse autoriteiten weigerden hem toegang tot het eiland. Zelfs de emir van Qatar had een paar jaar geleden belangstelling. „Bonaire is uniek omdat het een van de weinige Caribische eilanden is met een grote en goede landingsbaan. Je bent er zo, maar ook weer zo weer weg. Het aangename klimaat is altijd het zelfde”, licht Meine toe.

Over de toekomst: „We gaan geen huis, maar in een gefaseerde ontwikkeling een stad bouwen. Ik wil op plantage Bolivia 1500 huizen bouwen in eilandjes van 100 tot 150 woningen op 245 hectare van de 2854 hectare grote plantage. Mieke runt dit enorme project. Volgende week gaat ze er weer heen. We willen het zwaar verwaarloosde Bolivia duurzaam ontwikkelen door natuurherstel. Ook gaan we weer landbouw bedrijven, zoals aquacultuur en een algenreactor. Voorts leggen we een eco-resort voor toeristen aan. Energie komt via waterbeheerssystemen en duurzame projecten. En de infrastructuur gaan we verbeteren met onder meer fietsroutes.”

Davos aan Zee

Meine en Mieke Breemhaar zien grote kansen. De bevolking van Bonaire groeit sterk, van zo’n 20.000 naar ongeveer 27.000 in 2030. Bovendien denken ze eraan een Davos aan zee te ontwikkelen voor high-end conferenties. Hun dromen kwamen vaak uit, wie weet over die van Bonaire ook. In het slechtste geval kan het land altijd weer verkocht worden. „Een Amerikaanse miljardair bood al het dubbele van mijn 12,5 miljoen euro die de aanschaf van de plantages kostte.”