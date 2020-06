ABN leidt rustig Damrak, richting Fed-aankondiging

Rond 13 uur stond de AEX-index vlak op 558,7 punten. De AMX bleef eveneens dichtbij huis bij 741,3 punten. Elders in Europa stak de Duitse DAX-index met 0,5% winst af blij de Franse en Britse beurzen. In Frankfurt maakte Wirecard een koerssprong van ruim 139%. Het Duitse betalingsbedrijf zet zijn zakelijke activiteiten voorlopig voort.

Het economisch vertrouwenscijfer voor de eurozone herstelde langzamer dan analisten hadden verwacht. De economische vertrouwensindex van de Europese Commissie kwam uit op 75,7 ten opzichte van 67,5 een maand eerder, maar economen rekenden op een stand van 80.

Het aantal mensen dat wereldwijd is gestorven door het coronavirus bedraagt nu meer dan een half miljoen. De VS tellen de meeste vastgestelde besmettingen en sterfgevallen. De agressieve opleving van het longvirus in staten als Texas en Florida noopte lokale bestuurders op de rem te trappen met de geleidelijke opening van de economie.

Meer schade

,,We zijn nog niet verlost van corona. Dat besef lijkt ook door te dringen op de financiële markten”, aldus analist Simon Wiersma van ING. ,,De economische schade zal steeds groter worden naarmate een terugkeer naar normaal langer gaat duren. Steunmaatregelen van overheden en centrale banken kunnen de pijn wel even verzachten, maar ze zijn geen vaccin of geneesmiddel.”

Beurzen in New York openen vanmiddag wisselend. De futures voor de Dow en S&P500 noteren 0,3% hoger. Techbeurs Nasdaq koerst op verlies af. Vanavond komt halfgeleider Micron met kwartaalresultaten.

De beurzen in New York zijn deze vrijdag overigens dicht ter ere van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag. De Japanse Nikkei-index sloot vanochtend 2,3% in de min.

,,Het wordt een rustige dag. De markt kijkt vooral vooruit naar uitspraken dinsdag van Federal Reserve-voorzitter Powell over de economie”, zegt handelaar Frank Bonsee van ABN Amro. ,,Donderdag zullen de Amerikaanse banencijfers, de non-farm payrolls, meer inzicht bieden: de afgelopen weken liepen de cijfers zo uiteen. Wat worden de revisies, wat zijn de huidige cijfers. Dat wordt spannen.”

Brentolie zakte 1,2% tot $40 per vat. De euro versterkte zich met 0,4% tot $1,126. De Duitse tienjarige staatslening veerde iets op tot -0,470%. Bitcoin bleef vlak bij $9107.

In de AEX profiteerde Adyen (+2%). Zakenbank Morgan Stanley verhoogde haar koersdoel voor de betalingsdienstverlener van €1200 naar €1485 bij een ongewijzigd ’overwogen’-advies.

Maar ABN Amro werd met 2,4% winst iets meer waard. Bij de financiële waarden lagen overigens ook Aegon (+1,7%) en ING (+1,6%) er positief bij.

Staalfabrikant ArcelorMittal koerste 0,8% in het groen. Voor de overname van de Franse staalfabriek in Hayange hebben zich volgens dagblad Le Figaro naar verluidt zes partijen gemeld, waaronder ArcelorMittal. Ook British Steel, Liberty Steel, Greybull, Saarstahl en Jindal zouden er op azen.

Unilever (-2,6%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. Het voeding- en wasmiddelenconcern had last van een verkoopadvies van zakenbank UBS.

In de levensmiddelenhoek stonden ook Ahold Delhaize (-0,5%) en Heineken (-1,1%) op verlies.

De AEX werd eveneens omlaag getrokken door beurszwaargewicht Royal Dutch Shell (-1,2%). Vastgoedfonds Unibail werd 1,9% afgewaardeerd.

In de AMX voerde verlichtingsproducent Signify (+2%) de winnaars aan. Industrieel toeleverancier Aalberts mocht 1,6% bijschrijven. ING verhoogde zijn koersdoel voor het aandeel Aalberts van €27,50 naar €35 bij een ongewijzigd koopadvies.

Vastgoedfonds WDP (-3,4%) stond onderaan bij de middelgrote fondsen. Altice Europe werd 2,3% minder waard. Vermogensbeheerder ODDO BHF verlaagde het beleggingsadvies voor de kabel- en telecomaanbieder van ’kopen’ naar ’neutraal’ bij een koersdoel van €3,90.

SBM Offshore (-1,1%) liet weten met een Australisch project voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan de slag te gaan. De maritiem dienstverlener tekende daarvoor een overeenkomst met Transborders Energy. Financiële details werden niet verstrekt.

Smallcapfonds Vastned steeg 1,2%. Grootaandeelhouder Aat van Herk wil dat zowel het voltallige bestuur als de raad van commissarissen van het winkelvastgoedfonds vertrekt. De belegger voelt zich „niet serieus genomen” en vindt dat er te veel geld verloren gaat bij het bedrijf. Van Herk bezit bijna 25% van Vastned.

Meerdere aandeelhouders van de lege beurshuls Lavide (+1,7%) hebben weinig vertrouwen meer in topman Salar Azimi. Dat is volgens Het Financieele Dagblad duidelijk geworden tijdens de aandeelhoudersvergadering vorige week. De commissarissen van het bedrijf gaan in gesprek met Azimi.

Core Laboratories verloor 3,7%. ING heeft het koersdoel verlaagd van $33,50 naar $21,00 met een ongewijzigd houden-advies, vanwege het negatieve effect op het bedrijf van de corona-uitbraak en de daaruit voortvloeiende daling van de olieprijs en de lagere investeringen in de olie- en gassector.

