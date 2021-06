Nederlandse economie kromp sterker dan gedacht in eerste kwartaal

De bijstelling komt onder andere doordat het CBS nu over meer gegevens beschikt over het eerste kwartaal dan bij de eerste raming in mei. Ook zijn cijfers over voorgaande jaren bijgesteld. Maar aan het economisch beeld in de eerste drie maanden van 2021 is volgens het statistiekbureau niets veranderd. De krimp kwam vooral doordat consumenten veel minder uitgaven toen winkels, cafés, restaurants en andere gelegenheden massaal dicht moesten om een nieuwe golf aan coronabesmettingen te stoppen.

Het CBS berekent altijd 90 dagen na afloop van een kwartaal voor de tweede keer de economische groei of krimp voor die periode. Ook de daling van het bbp ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020 kwam anders uit. De economie kromp op jaarbasis met 2,4 procent, in plaats van de eerder gemelde 2,8 procent.

Positief

Op dit moment is het economisch beeld weer positief. Zo nam het pessimisme onder consumenten in juni af ten opzichte van de voorgaande maanden. Producenten in de industrie waren in april bovendien overwegend positief. Zowel het sentiment onder huishoudens als industriebedrijven was beter dan het gemiddelde van de afgelopen jaren, meldt het CBS.