Beurs begint zonnig aan meimaand, KPN valt van roze wolk

De AEX staat aan het begin van de middag 0,6% in de plus, op 711,8 punten. De Midkap-index heeft de verliezen uit de ochtend weggewerkt en staat op 1037,6 punten, 0,1% hoger dan vrijdag bij de slotbel. In Parijs staat de CAC-40 op 0,5% winst, de Duitse DAX-index krijgt er 0,6% bij. In Londen zijn beurshandelaren een dagje vrij.

Bedrijvigheid

De goede cijfers in Amsterdam komen onder meer na de nieuwe inkoopmanagerscijfers in de BV Nederland. De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam in april uit op een stand van 67,2 tegen 64,7 in maart. Als deze graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder van krimp.

Er is nu al twee maanden op rij sprake van recordgroei. „De Duitse winkelcijfers zijn ook prima”, zegt Joop van de Groep van vermogensbeheerder Fintessa. „De economie lijkt op te veren, en de beurs vaart mee op dat sentiment.” ING liet vrijdag ook al weten dat de coronarecessie wel voorbij is.

Beursfeestje

KPN doet dus niet mee aan het beursfeestje. Het telecombedrijf bevestigde zondag twee „ongevraagde” overnamevoorstellen te hebben afgewezen. Het betreft een voorstel van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak, alsmede een bod van het Amerikaanse KKR. Volgens zakenkrant Financial Times bedroeg het bod van EQT en Stonepeak zo’n €18 miljard.

KPN stelt echter dat de investeerders nog geen bedrag hadden genoemd. Ook over de hoogte van het bod van KKR laat de onderneming zich niet uit. De voorstellen zijn volgens KPN zorgvuldig afgewogen, maar dragen volgens het bedrijf niet veel bij aan de ingezette strategische koers.

Oneens

Beleggers lijken het niet met die beslissing eens te zijn. KPN opende dik 4% lager, om daarna iets terug te winnen. Het verlies blijft niettemin fors, met -3,7%. „De kans op een overname is best klein”, duidt Van de Groep. „Het sentiment is toch dat landen hun eigen infrastructuur moeten beschermen.” Tot nu toe waren beleggers opportunistisch, aldus de vermogensbeheerder. „Dat sla je er niet uit. Maar nu blijkt dat het echt niet gaat gebeuren.”

De grootste winnaar in de AEX is vooralsnog ASMI, met +1,7%. ASML (+1,1%) en Besi (+0,5%) liften mee. Beleggers zien onder meer goed nieuws in het bericht dat de topman van Intel voorlopig geen einde ziet aan de tekorten, aldus Van de Groep.

Philips

Aandeelhouders van Philips (+1,6%) zijn tevreden met de cijfers van branchegenoot Siemens Healthineers, dat de verwachtingen voor 2021 kon opschroeven na een sterk kwartaal. Ook ArcelorMittal doet het met +1,6% prima, net als Signify (+1,5%).

De zwaargewichten van de AEX staan er wisselend voor. Unilever (+1%) staat op winst, Shell verliest 0,4%.

In de Midkap-index gaat het goed met Eurocommercial Properties (+1,8%), Air France KLM (+1,6%) en PostNL (+1,5%). Fagron (-1,2%) is de hekkensluiter.