Koude douche voor KPN-belegger

De AEX begint vol goede moed aan mei, met een stand van 712 punten na een uurtje handelen, een plus van 0,6%. De Midkap-index heeft de verliezen uit de vroege ochtend grotendeels weggewerkt en staat op 1035 punten, 0,2% lager dan vrijdag bij de slotbel. In Parijs staat de CAC-40 op 0,6% winst, de Duitse DAX-index krijgt er 0,8% bij. In Londen zijn beurshandelaren een dagje vrij.

De goede cijfers in Amsterdam komen onder meer na de nieuwe inkoopmanagerscijfers in de BV Nederland. De inkoopmanagersindex van de Nevi, die de bedrijvigheid meet, kwam in april uit op een stand van 67,2 tegen 64,7 in maart. Als deze graadmeter boven 50 uitkomt is er sprake van groei, daaronder van krimp. Er is nu al twee maanden op rij sprake van recordgroei.

Beursfeestje

KPN doet dus niet mee aan dat beursfeestje. Het telecombedrijf bevestigde zondag twee „ongevraagde” overnamevoorstellen te hebben afgewezen. Het betreft een voorstel van het Zweedse EQT en het Amerikaanse Stonepeak, alsmede een bod van het Amerikaanse KKR. Volgens zakenkrant Financial Times bedroeg het bod van EQT en Stonepeak zo’n €18 miljard.

KPN stelt echter dat de investeerders nog geen bedrag hadden genoemd. Ook over de hoogte van het bod van KKR laat de onderneming zich niet uit. De voorstellen zijn volgens KPN zorgvuldig afgewogen, maar dragen volgens het bedrijf niet veel bij aan de ingezette strategische koers.

Oneens

Beleggers lijken het niet met die beslissing eens te zijn. KPN opende dik 4% lager, om na een paar minuten iets terug te winnen. Het verlies blijft niettemin fors, met -3,6%. De grootste winnaar in de hoofdgraadmeter is vooraslnog Signify, met +2%. Aandeelhouders van Philips (+1,6%) zijn tevreden met de cijfers van branchegenoot Siemens Healthineers, dat de verwachtingen voor 2021 kon opschroeven na een sterk kwartaal. Ook ArcelorMittal doet het met +1,3% prima, net als ASMI (+1,2%).

De zwaargewichten van de AEX staan er wisselend voor, maar geen enkele zakt er door de ondergrens. ASML (+0,9%) en Unilever (+1%) tonen mooie plussen, Shell houdt de schade met -0,1% beperkt.

De Midkap-index heeft vooral last van een fors verlies bij JDE Peet’s. Het koffiebedrijf raakt 1,6% kwijt. Olie-opslagbedrijf Vopak verliest 1,2%, Arcadis raakt 1,2% kwijt. Bij de winnaars staat Air France KLM op +1,5%. Aandeelhouders van Basic-Fit maken zich vooralsnog geen zorgen over uitstel van nieuwe versoepelingen, het fonds staat 0,5% hoger.

Bij de smallcaps gaan de handen onder meer op elkaar voor Ajax. De voetbalclub werd zondag officieel landskampioen en kan zich daarmee verheugen op nieuwe Champions Leaguemiljoenen. Het aandeel staat 0,3% hoger.