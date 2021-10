Groeibedrijven samen goed voor ruim 30.000 banen

Media.Monks-ceo Victor Knaap kreeg de Gouden Groeier award uit handen van Jitse Groen van Takeaway.com, dat vorig jaar op nummer 1 stond. Door de fusie met Just Eat is sprake van een nieuw bedrijf waardoor het dit jaar niet op de lijst voorkomt. Picnic en Coolblue veroverden respectievelijk de tweede en derde plaats. De 250 bedrijven zijn samen met meer dan 30.000 fte gegroeid.

Knaap noemt het super eervol om de award te winnen. „Het leiden van een groeibedrijf is het mooiste wat er is, maar onderschat de impact op het managementteam en de organisatie die groeit met dubbele en driedubbele cijfers niet”, waarschuwt hij.

Het Hilversumse Media.Monks bestaat al ruim 20 jaar. In 2018 kwam het bedrijf voor €300 miljoen in handen van de Britse reclamekoning Martin Sorrell waarmee het onderdeel werd van een beursgenoteerd bedrijf. „Door de investering van Sorrell, de beursgang en de grote impact van digitaal in bijna elke bedrijfstak zijn we de laatste drie jaar pas echt aan het schalen; naar 31 landen, in aandeelhouderswaarde en naar een team van inmiddels 6000+ werknemers”, aldus Knaap.

Naast de uitreiking van de Gouden Groeier Award 2021 zijn nog drie ondernemers in het zonnetje gezet. My Jewellery van ceo en oprichter Sharon Hilgers is het snelst groeiende Nederlandse bedrijf met een vrouw aan het roer. Sam Rohn van Red je Pakketje (gestart in 2016) is uitgeroepen tot ’Jonge Groeier 2021’ en insectenkweker Protix ging er met de award vandoor in de categorie ’Impactvolle Groeier 2021’.

