Fors verlies voor Kardan

Onder de streep resteerde een min van 46,6 miljoen euro, tegen een verlies van 11,1 miljoen euro een jaar eerder. Het vastgoedonderdeel zette een winst in de boeken, maar bij Water Infrastructure sloeg de kleine winst van een jaar eerder om in een fors verlies. Dat kwam vooral door afschrijvingen en verliezen op projecten.

Volgens topman Ariel Hasson tonen de resultaten van Kardan "de uitdagingen waar het bedrijf voor staat". Onder meer vertragingen bij het opstarten van nieuwe projecten in Afrika en liquiditeitsdruk bij opdrachten wegen zwaar. Wel is hij blij met de aanhoudend positieve ontwikkelingen van het vastgoedonderdeel.

Kardan liet verder weten dat er de afgelopen maanden geen verdere voortgang is bereikt in onderhandelen met verschillende obligatiehouders over een aanpassing van de voorwaarden van hun leningen. De onderneming rekent nog wel steeds op een deal in het huidige jaar.