'Lage middeninkomens dreigen door 't ijs te zakken' Chaos rond energiegeld: gemeenten zwalken met uitkeren toeslag

Carola Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen bij aankomst op het Binnenhof Ⓒ ANP

Amsterdam - Veel Nederlanders zitten in grote onzekerheid over de energietoeslag van 800 euro die gemeenten gaan uitkeren. In de ene gemeente is het geld al overgemaakt, in de andere duurt dat nog weken. Middeninkomens worstelen intussen met onbetaalbare rekeningen. „Ik vrees dat veel huishoudens die normaal net rondkomen, binnenkort in schuldhulpverlening zitten.”