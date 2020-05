Voedselbank klem tussen crisis en coronaregels

Erina en haar zoontje nemen een pakket mee in Den Haag. Ⓒ Thijs Rooimans

De coronacrisis hakt erin. Zo is er in duizenden gezinnen niet meer genoeg geld voor eten. Bij de Voedselbank Haaglanden delen ze normaal gesproken zo’n 2000 pakketten per week uit. Tijdens de coronacrisis loopt dat aantal snel op. Elke week kloppen nog eens tientallen mensen meer aan voor voedselhulp. „Dat is best kritisch.”