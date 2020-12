’Minder geld geleend voor koop HEMA’

Het probleem wordt opgelost door meer eigen vermogen in te brengen, en door een meevaller in het werkkapitaal bij Hema, bevestigen bronnen rond het proces na berichtgeving in het FD.

Door het later te betalen btw en loonbelasting, iets wat alle bedrijven mogen van de overheid, ontstaat er voor enkele tientallen miljoen euro’s speelruimte in het werkkapitaal van het warenhuis.

Een beroep op de staat wordt er niet gedaan, hooguit in een later stadium wanneer het Nederlandse bankentrio een extra krediet met (Go-c) staatsgaranties zou kunnen verstrekken aan Hema.

De deadline voor de verkoop van Hema die is gesteld door de schuldeisers, verloopt volgens bronnen volgende week woensdag.