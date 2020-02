Zure Apple laat Wall Street rood kleuren

De Dow-Jonesindex viel bij de start 0,5 terug naar 29256punten. De breed samengestelde S&P 500 daalde 0,3 procent tot 3369 punten en technologiegraadmeter Nasdaq verloor 0,5 procent tot 9588 punten.

Apple gleed 2,1% weg. Het bedrijf liet weten niet aan zijn omzetprognose voor het lopende kwartaal te zullen voldoen omdat de vraag naar iPhones in China wordt geraakt door het virus. Volgens Apple duurt het langer dan verwacht voordat de situatie in China weer is genormaliseerd. Verder heeft het bedrijf last van verstoringen in de toeleveringsketen, met als gevolg dat elders in de wereld tijdelijke tekorten aan iPhones zijn. Apple heeft veel toeleveranciers in China en het opstarten van de productie duurt langer dan verwacht, aldus het bedrijf.

Walmart koerste 1% hoger ondanks dat de vergelijkbare winkelverkopen in de feestdagenperiode zwakker uit kwamen dan verwacht. Ook de vooruitzichten vielen tegen. Conagra Brands kwam met een winst- en omzetwaarschuwing voor het gehele boekjaar door een tegenvallende vraag en staat voor aanvang ook in de min.