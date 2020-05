Moody's negatiever over Saudi-Arabië na oliecrash

New York - Kredietbeoordelaar Moody's is somberder over de vooruitzichten voor Saudi-Arabië. Het ratingbureau vreest dat de gekelderde olieprijzen voor een aanzienlijk hoger overheidstekort zullen zorgen. De Saudi's zijn voor een groot deel afhankelijk van de export van olie, maar de vraag naar de grondstof is door de coronapandemie drastisch gedaald.