’AEX opent flink lager na lang weekeinde’

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde vrijdag in een persconferentie bewijs te hebben dat het nieuwe coronavirus afkomstig is uit een laboratorium in de Chinese stad Wuhan. Hij zinspeelde daarbij op nieuwe importheffingen tegen China en wakkerde daarmee de vrees voor een handelsoorlog tussen de twee economische grootmachten weer aan. Ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gaf China zondag de schuld van de pandemie. Daarnaast liet Trump zondag weten dat de VS eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus hebben.

In Europa versoepelen meerdere landen de maatregelen die zijn genomen tegen de verspreiding van het coronavius. De Italianen mogen vanaf maandag weer naar het park gaan en familieleden bezoeken. Ook gaan belangrijke fabrieken weer open. In Duitsland kunnen honderdduizenden kinderen maandag voor het eerst sinds weken weer naar school. In Spanje kunnen de mensen sinds zaterdag weer naar buiten en in het Verenigd Koninkrijk wil de regering snel met richtlijnen komen voor een terugkeer naar economische activiteit.

PostNL

Aan het bedrijvenfront heeft PostNL in het eerste kwartaal een hogere omzet uit de levering van pakketjes behaald, geholpen door de coronacrisis. Door de virusuitbraak bestelden mensen vaker online. Het bedrijf streeft naar een winst van 110 miljoen tot 130 miljoen euro in heel 2020. PostNL waarschuwt wel voor onzekerheden door de virusuitbraak die de resultaten kunnen beïnvloeden.

De optiekketens EyeWish en Pearle gaan vanaf maandag weer volledig open. Nog niet alle zaken gaan gelijk open, maar „elke dag komen er meer winkels bij.” Optiekconcern GrandVision, de uitbater van EyeWish en Pearle, sloot in maart een groot deel van zijn winkels door de virusuitbraak.

Dag van de Arbeid

De meeste Europese beurzen waren vrijdag gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. In Londen werd wel gehandeld en eindigde de FTSE-index 2,3 procent lager. Ook Wall Street ging lager het weekeinde in. De Dow-Jonesindex sloot 2,6 procent in de min op 23.723,69 punten. De brede S&P 500 zakte 2,8 procent en techbeurs Nasdaq verloor 3,2 procent.

De euro was 1,0924 dollar waard, tegen 1,1002 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 6,9 procent goedkoper op 18,42 dollar. Brentolie kostte 1,7 procent minder op 25,99 dollar per vat.