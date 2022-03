Containers met bestemming Rusland staan vast op kade in Rotterdam

Niet alle containers met de bestemming Rusland worden tegengehouden. Zo zijn containers met bederfelijke waren al wel vrijgegeven. Maar containers met goederen die zowel voor burger- als militaire doeleinden gebruikt kunnen worden, de zogeheten ’dual-use-goederen’ mogen niet door naar Rusland vanwege het Europese verbod.

Een kleine 10 procent van het Rotterdamse containertransport is volgens het Havenbedrijf Rotterdam gelinkt aan Rusland. Containerladingen die voor Rusland zijn bestemd worden extra gecontroleerd door de Douane. Bij verschillende containerterminals stapelen de tegengehouden containers zich op. De terminalbedrijven zijn met de Douane in gesprek over wat ermee gebeuren moet.

De import van energie, zoals ruwe olie, olieproducten, vloeibaar gemaakt aardgas (lng) en steenkool wordt op dit moment nog niet geraakt door de sancties. Het is volgens het havenbedrijf onduidelijk wat de ontwikkelingen in de Oekraïne de komende tijd betekenen voor deze handelsstromen. De aanvoer kan in principe van elders komen, maar omdat het om grote hoeveelheden gaat zal dat hoogstwaarschijnlijk tot knelpunten en hogere prijzen leiden, aldus het havenbedrijf.

Rusland exporteert op zijn beurt ook producten als staal, koper, aluminium en nikkel via Rotterdam. Dit valt vooralsnog niet onder de handelsbeperkingen die door de Europese Unie zijn afgekondigd.