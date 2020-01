EU: handelsdeal met Londen in 2020 niet haalbaar

EC-president Ursula Von der Leyen Ⓒ AP

LONDEN (ANP/RTR) - Het hoofd van de Europese Commissie waarschuwt dat in 2020 nog geen allesomvattend akkoord kan worden gesloten over de toekomstige relatie met het Verenigd Koninkrijk. Ursula von der Leyen maakte tijdens een lezing in Londen duidelijk dat daar simpelweg niet genoeg tijd voor is.