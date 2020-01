Kritiek op fonds Wouter Bos

Wouter Bos lijkt er zelf voor gekozen te hebben om alleen grotere investeringen te doen. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Den Haag - Een week na de lancering van Invest-NL is de politiek al in rep en roer. Regeringspartijen VVD en CDA zijn woedend over de spelregels nu blijkt dat kleine ondernemers buiten de boot vallen.