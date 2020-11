Populariteit videovergaderen nog steeds vliegwiel bij Zoom

De inkomsten schoten in het voorbije kwartaal meer dan 350% omhoog in vergelijking met een jaar eerder naar $777,2 miljoen. Analisten hadden vooraf op een minder grote toename van de omzet gerekend.

Ook met de winstgevendheid deed Zoom het beter dan voorzien. De winst per aandeel steeg naar $0,99 terwijl een plus van $0,75 was voorzien. Het aantal zakelijke gebruikers van Zoom sprong met 485% omhoog in vergelijking met een jaar eerder.

Het Californische bedrijf verhoogde zijn omzetverwachtingen voor het gehele jaar. Volgens het in 2011 opgerichte Zoom komt de omzet over het gehele boekjaar uit op bijna $2,6 miljard. Dat zou een stijging van meer dan 300% betekenen.

Bij beleggers maakten de resultaten van Zoom echter weinig indruk. In de nabeurshandel werd het aandeel flink lager verhandeld. De laatste tijd staat de koers al flink onder druk.

Naar verwachting zullen de resultaten verzwakken met het einde van de pandemie in zicht door de komst van vaccins tegen het coronavirus.