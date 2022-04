Analyse: bedrijfsleven vormt makkelijk doelwit om geld bij te innen

Binnenland

Onderhandelingen over miljardengaten in begroting gaan verder: ’Ingewikkelde puzzel’

Coalitie en kabinet buigen zich donderdag opnieuw over de miljardengaten in de begroting. Na een gesprek met alleen de fractievoorzitters, minister Kaag en staatsscretaris Van Rij (Financiën) schuift de top van het kabinet mogelijk later op de dag ook nog aan om knopen door te hakken.