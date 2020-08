Toch nog kleine Canal Parade

Vanaf Sofitel Legend The Grand vertrok een bont gezelschap in twee mooie sloepen voor de Gaypride. Hoteldirecteur Emmy Stoel zwaaide de gasten enthousiast uit nadat die eerst hun magen hadden kunnen laven aan een kleine lunch met ruimhartig geschonken AIX-rosé. Eigenaar Eric Kurver van dit Nederlandse wijngoed in Zuid-Frankrijk dat ten noordoosten van de mooie stad Aix-en-Provence ligt, was er ook met zijn familie. Hij was naar Nederland gekomen om maandag de 80e verjaardag van zijn moeder te vieren. Hij vertelde dit jaar zo’n twee miljoen flessen rosé te verkopen. Kurver is daarmee een van de grotere wijneigenaren van Europa en zeker van de rosé.

Eigenaar-directeur Marc Putman (l.) van Out TV en it-ondernemer Frederik van den Bosch die net de app gay.nl weer terug heeft gekocht.

„Aan het begin van het jaar toen corona een pandemie werd, vreesden we voor onze omzet. Het jaar 2019 was een geweldig wijnjaar, ook voor de rosé. Dat zie je af aan de recensies. Gelukkig heeft de crisis de consument er niet van weerhouden wijn te kopen. De omzet via cafés, bars en restaurants bleef aanvankelijk achter maar gaat inmiddels ook weer goed”, sprak Jaap Sonnemans, marketing- en verkoopmanager bij AIX.

V.l.n.r. stylist Bastiaan van Schaik, directeur Dick de Graaff van de Passagiers Terminal Amsterdam en advocaat Enes Dedeic.

Hij zit met een heel ander probleem vertelde hij. „Ik vlieg volgende week naar Australië om mijn vriend na al die maanden weer te zien maar ook om de verkoop van onze rosé te bevorderen. We verkopen liefst 300.000 flessen in Australië. Nu de regering daar de maatregelen tegen corona flink aanscherpt, weet ik niet of ik weer naar Nederland kan komen. Sowieso moet ik eerst twee weken op eigen kosten in een hotel in quarantaine. Het is nogal een uitdaging om die trip nu te ondernemen. Ik ga er nog maar eens een paar nachten goed over slapen”, legde Sonnemans uit.

De vaartocht door de grachten was hartverwarmend. Stonden er deze keer geen massa’s mensen op de wal, de toeristen die er waren fotografeerden er op los waarbij de kleurrijke travestieten Mayday en Ashley zich van hun vrolijkste kant lieten zien.