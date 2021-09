Volautomatische beleggingsapp Bots haalt miljoenen op

Bots is actief in achttien landen en heeft daar 200.000 klanten. Het is in de cryptowereld een zeer actieve speler en heeft sinds de oprichting in 2018 bij elkaar €25 miljoen opgehaald bij investeerders.

Via de beleggingsapp kunnen gebruikers geld inleggen in meerdere zogeheten ’bots’, ofwel softwareprogramma’s met een vooraf ingesteld handelsalgoritme, dat volgens een uitgekiende strategie aan- en verkopen doet.

De handel verloopt daarna totaal automatisch. Bots heeft zich ontwikkeld als verzamelplaats van bewezen bot-programma’s.

„Er staan inmiddels meer dan 250 bots op het platform”, zegt directeur Michiel Stokman van Bots. Hij vergelijkt het platform met de online muziekdienst Spotify, die iets soortgelijks doet voor beleggers. ,,Iedereen die een bewezen handelsstrategie heeft kan er bij Bots op. Daarmee heeft de belegger een grote keuze van beleggingsstrategieën die bewezen hebben te werken.”

Snelle transacties

De bots zijn toegankelijk vanaf €50 per gebruiker. Beleggers kunnen via dit bedrijf vooral razendsnel transacties doen, computers slaan in fracties van seconden hun slag dankzij vooraf ingestelde aan- en verkoopsignalen. Deze automatisch draaiende bots werken nu vooral met cryptovaluta, zoals bitcoin, ether en rimpel. Beleggers kunnen er ieder moment ook weer uit.

Volgens oprichter Stokman trekt het bedrijf investeringen aan nadat het het afgelopen jaar heeft aangetoond dat de handel op basis van algoritmes kansrijk is. „Mensen kunnen een of meerdere van de bots op het platform kiezen volgens een strategie en risicoprofiel die bij ze past. Op die manier hoeven ze zich niet druk te maken over het juiste aan- of verkoopmoment, maar kunnen ze zien hoe het algoritme, de bot de beslissingen neemt”, zegt hij.

„Deze technologie wordt al langer gebruikt door professionele handelaars, maar is nu ook beschikbaar voor particuliere beleggers.”

Voor Rick van Boekel, partner bij de investeerder Airbridge Equity Partners, is het openstellen van deze handel met computerbots voor een groter publiek een enorme groeikans in beleggingen.

„Dat is nu nog beperkt tot cryptocurrency, maar we hopen dat uit te kunnen breiden met de handel in aandelen en valuta.”