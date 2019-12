SBM Offshore sluit deal en ziet president-commissaris vertrekken

Deckers heeft dan de maximale twaalf jaar erop zitten in die functie bij de maritiem oliedienstverlener. Het is de bedoeling dat Deckers wordt opgevolgd door Roeland Baan, die vorig jaar toetrad tot de raad van commissarissen.

Ook commissaris Tom Ehret vertrekt na de aandeelhoudersvergadering. Net als Deckers heeft hij dan twaalf jaar in de raad van commissarissen gezeten. De raad van commissarissen laat verder weten van plan te zijn om Bruno Chabas te herbenoemen als topman tijdens de aandeelhoudersvergadering begin april.

Deal met Petrobras

Het Mero-veld maakt deel uit van een blok dat wordt gerund door Petrobras, en waar verder ook onder meer Shell en Total een belang in hebben.

Het leasecontract voor het schip Sepetiba, dat eerder nog de naam Mero 2 droeg, heeft een looptijd van 22,5 jaar. Financiële details maakte SBM Offshore niet bekend. De Spetiba is nog in aanbouw en wordt naar verwachting in 2022 opgeleverd.