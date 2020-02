Groeigeld voor start-up die diversiteit bevordert

Equalture helpt bedrijven bij optimale teamsamenstellingen. De software van het bedrijf voorspelt door middel van algoritmes, gamification en artificial intelligence het succes van een kandidaat binnen een bepaalde functie en binnen het team. Naast de gebruikelijke criteria van opleiding, werkervaring en competenties, worden tevens cognitieve competenties getest om zo ook persoonlijkheid en culturele fit te evalueren.

De tweelingzussen Charlotte en Fleur Melkert zijn het rekruteringsbedrijf begonnen tijdens hun studie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Het bedrijf is inmiddels in vijf landen actief. „De investering van 4impact en InnovationQuarter maakt het voor ons mogelijk onze internationale groeiambities te realiseren” aldus ceo Charlotte Melkert.