Mediahuis investeert in personeelstrainingsbedrijf

Belang training personeel neemt toe, ’zeker in een tijd waarin het fysieke contact tussen werknemers afneemt’, aldus Mediahuis. Ⓒ FOTO 123RF

AMSTERDAM (ANP) - Mediahuis, het bedrijf achter onder meer NRC Handelsblad en De Telegraaf, investeert 5 miljoen euro in Lepaya. Dat bedrijf verzorgt personeelstrainingen en is gevestigd in Amsterdam.