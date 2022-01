Ook coronasteun naar bedrijven die helemaal geen verlies draaien

Premium Financieel

Enquête: ASML en Just Eat Takeaway favoriet bij beursexperts voor 2022

Na de opgewekte gang van zaken in 2021 is het glas bij veel beursexperts half leeg over de vooruitzichten voor de AEX in de eerste helft van het nieuwe jaar. De hoofdfondsen ASML en Just Eat Takeaway staan in januari en over geheel 2022 hoog op de favorietenlijst, zo komt naar voren uit een enquête ...