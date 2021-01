Miljardair Jack Ma lijkt spoorloos na onderzoek in China

Deze stilte is ongewoon voor de tot dan extraverte miljardair Ma, met $48 miljard aan vermogen lange tijd de rijkste man van China, die regelmatig zelf de publiciteit zoekt.

De 56-jarige serieondernemer heeft sinds enige tijd ook niet meer getwitterd, wat ook vrij uitzonderlijk is volgens media die de ondernemer volgen. In Nederland is Jack Ma actief met de online shop AliExpress.

De Chinese miljardair, een verklaard voorstander van een open en meer marktgestuurde economie, is bovendien al weken niet meer in bedrijfspresentaties opgetreden. Bij een recente talentenshow voor ondernemers was hij als gast ook opvallend afwezig.

Ja Ma tijdens een vermaard optreden voor zijn werknemers. Ⓒ FOTO AFP

Eind vorig jaar viel Jack Ma de Chinese autoriteiten publiekelijk aan met opmerkingen over de zwakte van het financiële systeem van de in omvang tweede economie ter wereld. Hij vroeg om ’diepgaande hervormingen’. Daarmee viel hij de Chinese banken, die onder staatstoezicht staan, direct aan.

Na enige stilte volgde de aankondiging van een officieel onderzoek door Peking naar zijn ondernemingen Alibaba, Tencent en andere websites. Ma zou bedrijven dwingen alleen bij zijn ondernemingen artikelen aan te prijzen.

In september 2018 kondigde de grootaandeelhouder zijn vertrek aan als bestuursvoorzitter van de Alibaba Group, wel bleef de man die in 1994 een vertaalagentschap begon aan als adviseur van het bedrijf dat hij in 1999 startte.

Groeiplannen gestopt

Ma wordt door Chinese autoriteiten onder meer marktmisbruik en het schenden van rechten van werknemers verweten.

In China loopt, net als in de Verenigde Staten en Europa, onderzoek naar mogelijk misbruik van de grote marktpositie macht van zulke bedrijven tegenover kleinere ondernemers. In China zou het conglomeraat gedwongen opgesplitst kunnen worden.

Eind vorig jaar werd de beursnotering van Jack Ma’s financiële divisie Ant Group opgeschort, bekend van de betaal-app Alipay, na bezwaren van Chinese autoriteiten. De notering had $37 miljard kunnen opleveren.

Toezichthouders hebben Ma gemeld dat Ant Group - die in China nagenoeg een monopoliepositie heeft opgebouwd - dient te stoppen met het aanbieden van veel kredieten en verzekeringen.

Eerder ging Peking de confrontatie aan met Anbang, eigenaar van Zwitserleven en Reaal. In China kreeg de topman van deze verzekeraar 18 jaar celstraf wegens corruptie en fraude, waar autoriteiten eerder hadden gewaarschuwd voor door Anbang te ver opgepompte verwachtingen.

Topman Wu Xiahui gaf in die rechtszaak vorig jaar een miljardenfraude toe. De autoriteiten namen voor €1,4 miljard in beslag bij Wu.