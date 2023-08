ING stelt 200 miljoen euro beschikbaar aan Nationaal Warmtefonds

ING werd in 2021 al co-financier met een bedrag van €50 miljoen. Het nu beschikbaar stellen van het viervoudige bedrag aan kapitaal ’past in het streven van ING om bij te dragen aan de verduurzaming van het vastgoed in Nederland’.

Recordbedrag

Het Warmtefonds leende in 2022 een recordbedrag uit aan particulieren en VvE’s voor de verduurzaming van hun koopwoning. Ten opzichte van 2021 verdubbelde het verstrekte bedrag aan particulieren van circa €73 miljoen naar €150 miljoen. Onder VvE’s was de groei nog sterker. Het verstrekte bedrag onder deze groep steeg van €33 miljoen naar €122 miljoen. De financiering die het Warmtefonds biedt, is laagdrempelig, tegen een aantrekkelijke rente en in sommige gevallen zelfs rentevrij. Er is geen afsluitprovisie.

Helft energielabel A

Van de ruim 8,1 miljoen woningen in Nederland heeft ongeveer 40% nog geen energielabel. Bijna de helft (49%) van de gelabelde woningen heeft een energiezuinig label (A of B), zo blijkt uit cijfers van Rijksoverheid. Laurens de Vos, directeur Business Banking bij ING in Nederland: „ING heeft als doel om bij te dragen aan de verduurzaming van vastgoed in Nederland. Onze rol als co-financier van het Warmtefonds draagt hieraan bij.”

Gunstige voorwaarden

De Vos zegt als huisbankier van grote woningcorporaties, VvE’s en particuliere woningbezitters klanten te kunnen helpen met advies en financiering om gebouwen te verduurzamen. „En in oplossingen te denken als dat complexer wordt, zoals bij gemengde VvE’s. Via ons kunnen zij een beroep doen op het Warmtefonds en tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten om hun woningen te verduurzamen.”

Ernst Jan Boers, Bestuursvoorzitter van het Nationaal Warmtefonds geeft aan met het bestuur zeer tevreden te zijn met de verlengde samenwerking. „En met het bedrag dat ING beschikbaar stelt. Samen kunnen wij onze krachten bundelen om verantwoorde en betaalbare financiering voor verduurzaming toegankelijk te maken voor huiseigenaren.”

Boers zegt dat het Warmtefonds zich steeds meer richt op de doelgroepen die nu niet of lastig in aanmerking komen voor de financiering van de verduurzaming van hun woning. „Een deel van de woningeigenaren kan verduurzaming uit eigen middelen betalen of meefinancieren in de hypotheek. Voor heel veel mensen is dat geen oplossing. Dan is het Warmtefonds de partij waar je terecht kunt.”

Nationaal Warmtefonds in kort

Het Nationaal Warmtefonds biedt ’verantwoorde en ’betaalbare financiering voor de verduurzaming van huizen en gebouwen aan eigenaar-bewoners, Verenigingen van Eigenaars en scholen’. Het Nationaal Warmtefonds is door de Rijksoverheid opgericht in 2013 (toen als Nationaal Energiebespaarfonds) en werkt met budget van het Rijk, enkele Nederlandse commerciële banken, de Europese Investeringsbank en de Council of Europe Development Bank.

In april 2023 ging het Warmtefonds de grens van €1 miljard aan verstrekte financieringen over. Met dit geld werden ruim 75.000 woningeigenaren geholpen bij het verduurzamen van hun woning.