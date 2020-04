’Economie voorspellen nu lastiger dan ooit’

Marieke Blom (l., ING), Menno Middeldorp (Rabobank) en Sandra Phlippen (ABN Amro) moeten midden in de coronacrisis voorspellen welke kant het uit gaat met de economie. Ⓒ ABN Amro/ING/Rabobank/De Telegraaf

Het is heel moeilijk om in te schatten hoe diep de recessie in Nederland zal zijn. Hoofdeconomen van ABN Amro, Rabobank en ING worstelen daarmee. „Nu voorspellen is nog moeilijker dan ooit.” Wat het extra lastig maakt: deze crisis blijft niet op afstand. „Dit raakt iedereen, dat maakt je mindset toch negatiever.”