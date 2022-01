’Activistisch hedgefonds stapt in geplaagd Unilever’

Dat melden de zakenkranten Financial Times en Wall Street Journal. Trian Partners is een activistische hedgefonds van $8,5 miljard van Nelson Peltz, gevestigd in New York. Onbekend is hoe groot het belang in Unilever is.

Unilever-cao Alan Jope staat al flink onder druk. Eerder deze maand kwam naar buiten dat hij gepoogd heeft GSK, een joint venture van GlaxoSmithKline en Pfizer, over te nemen met een bod van €60 miljard. GSK wees dat bod af en beleggers straften Unilever af op de beurs. Het aandeel daalde in twee weken tijd met 11%.

Onder vuur

Jope ligt al langer onder vuur. Vorig jaar najaar werd door analisten al gespeculeerd over een mogelijke splitsing van het concern. Met de komst van Trian Partners wordt de ceo geconfronteerd met een fel activistisch fonds dat doorgaans strategische en bestuurlijke veranderingen afdwingt, zo meldt de FT. Unilever en Trian wilden tegenover de zakenkranten niet reageren.

Trian Partners is in 2005 opgericht door Nelson Peltz, Ed Garden and Peter May. Het hedgefonds heeft eerder al eens zijn pijlen gericht op Mondelez International, Procter & Gamble en Sysco.

De laatste dagen uiten aandeelhouders van Unilever openlijk kritiek. Ook APG, pensioenuitvoerder van onder meer ABP, roert zich. APG zegt te wachten op ’een verbetering van de onderliggende groei van het bedrijf’, zo stelde het in een verklaring. „We houden van positieve verrassingen, maar het is voor ons niet evident dat dit er een is”, gaf APG aan in reactie op de poging GSK over te nemen. Eerder klonk er ook al kritiek van Terry Smith, een van de grotere aandeelhouders van Unilever.