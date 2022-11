Biertje in de kroeg duurder: Heineken verhoogt prijs flink

„Wereldwijd zien we de prijzen fors oplopen. Dit geldt ook voor ons als bedrijf. Of het nu gaat om transport, grondstoffen als mout en hop of verpakkingsmaterialen als karton en aluminium; de prijzen rijzen de pan uit als het gaat om het brouwen, verpakken en vervoeren van onze bieren”, staat in een brief aan ondernemers.

Doorberekenen

De bierbrouwer zegt dat niet alle kosten volledig worden doorberekend. „Heineken absorbeert een deel van die enorme kostenstijgingen. Tegelijkertijd kunnen we niet alle kosten op onze schouders nemen en ontkomen we er niet aan om een deel van die stijgingen door te berekenen in onze prijzen.”

Of en met hoeveel Heineken de prijzen van zijn bier in de supermarkten en andere winkels gaat verhogen is niet bekend.

Concurrent Grolsch liet zijn horecaklanten vorige week al weten dat de prijzen omhooggaan in januari, met 6,8%. Begin dit jaar verhoogde de Twentse brouwer de prijs al met 2% en met 5,9% in juli. „De prijzen zijn omhoog vanwege de gestegen kosten, het is overal hetzelfde verhaal”, zegt een woordvoerder. Bij Swinkels Family Brewers, moederbedrijf van onder andere Bavaria, was woensdagmiddag niet direct iemand bereikbaar voor commentaar.

Ondernemers geschrokken

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten dat ondernemers enorm zijn geschrokken. „Ze hebben ook al te maken met hogere energie-, huur-, en personeelskosten, een groot personeelstekort, een dalend consumentenvertrouwen en coronaschulden die nog afbetaald moeten worden”, stelt de brancheorganisatie.

Daarbij vraagt KHN zich af of de enorme prijsverhogingen wel te herleiden zijn naar de daadwerkelijke meerkosten vanwege de crises. Ook wijst de organisatie erop dat „een dergelijke verhoging van andere brouwers in de lucht hangt”, ook al is deze nog niet gecommuniceerd. Horecaondernemers kunnen de grote stijgingen volgens KHN niet of nauwelijks doorberekenen aan de consument.

KHN heeft deze week contact met de Vereniging Nederlandse Brouwers om haar „ongenoegen te uiten en om opheldering te vragen.”