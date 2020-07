Unilever doopt omstreden merknaam om in Glow & Lovely

De witmakende huidcrème is vooral in India populair. Unilever liet eerder al weten dat de naam van het product niet meer past in de huidige tijd.

De crème wordt ook verkocht in Bangladesh, Indonesië, Thailand, Pakistan en elders in Azië. Alleen al in India levert Fair & Lovely jaarlijks 500 miljoen dollar aan omzet op.

Unilever maakte eerder ook al bekend om voorlopig te stoppen met adverteren op Facebook. Het Amerikaanse social mediabedrijf zou volgens het voedingsconcern te weinig te doen aan het aanpakken van racistische uitingen.