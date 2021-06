AEX naar fors verlies, Adyen blijft overeind

De AEX-index sluit 2,1% lager op 719,63 punten. Een dag eerder werd nog een nieuwe piek neergezet. De Midkap zakt 1,2% bij 1041, 32 punten.

Elders in Europa daalt de FTSE 100 1,9% af, de Duitse DAX verliest 1,8%, de Franse CAC 40 raakt 1,5% kwijt.

In reactie zakt de euro 0,3% tegen de dollar tot $1,8699.

In New York krimpt de Dow Jones-index ruim 500 punten.

,,De markt reageert duidelijk op de zorgen over de rente”, zegt marktenanalist Simon Wiersma van ING. ,,Omdat de Federal Reserve veel meer hawkish is geworden, stijgt de dollar in waarde en heeft dat direct een sterke reactie op andere valuta en daarmee de grondstoffenmarkt die in dollar wordt afgerekend.”

Volgens Daam Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro ODDO BHF, kijken beleggers na de rentebesluiten en toelichting vanuit centrale bankiers in de grote economische regio’s al weer uit naar de start van het nieuwe cijferseizoen dat vanaf volgende maand op stapel staat. Hij wijst er op dat de meeste bedrijven naar verwachting een goed kwartaal hebben gehad, waarbij vooral bedrijven, zoals Heineken en Sligro hebben geprofiteerd van de versoepeling van de lockdowns. „Bij het beursklimaat gaat de komende stroom van resultaten weer een rol spelen, al hebben beleggers ook al flink voorgesorteerd op een economische normalisering.”

Verzekeraars onderuit

In de AEX zijn financiële waarden hard getroffen. Verzekeraar Aegon gaat met 5,4% verlies het weekend in. Bank ING verliest 2,3%. NN Group levert 1,9% in.

RD Shell zakt 3,2% weg, de olieprijs daalt 0,7% naar $72,60 per vat.

Arcelor Mittal zag winst omslaan in -1,7% slotstand. Het staalconcern verkoopt zijn belang in Cleveland-Cliffs, de grootste producent van platgewalst staal in Noord-Amerika. De opbrengst zal worden gebruikt om voor $750 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Adyen houdt het hoofd aan de andere kant koel bij1,7% koerswinst. Winkelvastgoedfonds Unibail stijgt 0,4%, Wolters Kluwer krijgt er 0,3% bij.

Staal smelt

In de Midkap verliest roestvaststaalmaker Aperam 5,1%. Chemiedistr$ibuteur OCI daalt 4,7%, bodemonderzoeker Fugro verliest 3,9%.

Midkapper PostNL laat bij het slot toch 0,2% liggen. Bij het Nederlandse postbedrijf en GLS, die in België al worden vervolgd voor mogelijk structurele sociale fraude bij hun pakketbezorgers, zijn bij controles opnieuw inbreuken vastgesteld rond zwartwerk en coronaregels bij hun koeriers.

Liquiditeitsverstrekker Flow Traders pakt op de volatiele handelsdag 2,8% koerswinst.

Pharming (-1,5%) liet weten Anurag Relan te hebben benoemd tot chief medical officer en Robert Friesen tot chief scientific officer.

De koers van Hunter Douglas loopt op de lokale markt 6,2% op tot €88,50 ruim boven het bod van €82 per aandeel dat topman en grootaandeelhouder Ralph Sonnenberg eerder uitbracht. Sonnenberg gaf vrijdag aan niet genoeg aandelen in handen te hebben om een uitrookprocedure te starten om de raambekleder volledig over te nemen. Sonnenberg bezit na zijn bod ruim 93% van de aandelen. Voor een uitrookprocedure is minimaal 95% nodig.

