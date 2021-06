’AEX op weg naar adempauze in zegetocht’

Ook elders in Europa zullen de beursgraadmeters naar verwachting met kleine koersuitslagen openen. De technologiebedrijven zullen waarschijnlijk in de belangstelling staan na de opleving van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq. Beleggers lijken ervan overtuigd dat de rente voorlopig niet zal worden verhoogd en richten zich weer op de groeiaandelen in de techsector.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,2 procent lager af na het rentebesluit van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank hield zijn monetaire beleid ongewijzigd, maar verlengde wel de looptijd van het noodhulpprogramma tegen de coronapandemie.

Op het Damrak gaat de aandacht onder meer uit naar PostNL. Bij het Nederlandse postbedrijf en GLS, die in België al worden vervolgd voor mogelijk structurele sociale fraude bij hun pakketbezorgers, zijn bij controles opnieuw inbreuken vastgesteld rond zwartwerk en coronaregels bij hun koeriers. Openbaar aanklager Gianni Reale van het Mechelse arbeidsauditoraat verklaarde tegenover de Belgische krant De Tijd te overwegen om de depots van PostNL en GLS te laten verzegelen, wat bijna overeenkomt met een sluiting.

Staalconcern ArcelorMittal heeft zijn resterende aandelen in de Amerikaanse branchegenoot Cleveland-Cliffs verkocht en begint met een nieuw aandeleninkoopprogramma van 750 miljoen dollar.

Bouwbedrijf Heijmans liet weten samen met gebiedsontwikkelaar AM, onderdeel van BAM, 133 huurwoningen en 40 parkeerplaatsen te verkopen aan Vesteda. Financiële details van de transactie werden niet gegeven.

Pharming maakte bekend Anurag Relan te hebben benoemd tot chief medical officer en Robert Friesen tot chief scientific officer. Relan begint per direct, terwijl Friesen per 1 augustus aan de slag gaat. Zij zijn de opvolgers van Bruno Giannetti, die recent zijn pensionering aankondigde. Relan is al werkzaam bij het biotechbedrijf. Friesen komt van Kiadis Pharma.

De Europese beurzen sloten donderdag gemengd. De AEX-index klom 0,2 procent tot 734,89 punten en de MidKap verloor 0,7 procent tot 1058,804,43 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs stegen tot 0,3 procent. Londen daalde 0,4 procent. Ook Wall Street eindigde verdeeld. De Dow-Jonesindex verloor 0,6 procent tot 33.823,45 punten. De brede S&P 500 ging een fractie omlaag en techbeurs Nasdaq won daarentegen 0,9 procent.

De euro was 1,1896 dollar waard, tegen 1,1911 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,5 procent tot 70,69 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 72,67 dollar per vat.