Arcelor scoort goed in lagere AEX; Aegon presteert zwak

De AEX-index noteert rond kwart over tien 0,3 lager op 732,80 punten. Een dag eerder werd nog een nieuwe piek neergezet. De Midkap dikt fractioneel aan op 1054,5 punten.

Elders in Europa wint Parijs een fractie en Frankfurt daalt 0,1%. De Londense FTSE-index verliest 0,1% na een onverwachte daling van de Britse winkelverkopen in mei.

De Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq liet gisteravond herstel zien. Beleggers hebben er vertrouwen in dat de rente in de VS voorlopig niet zal worden verhoogd en richten zich weer op de techsector.

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot de week 0,2 procent lager af na het rentebesluit van de Bank of Japan. De Japanse centrale bank hield zijn monetaire beleid ongewijzigd, maar verlengde wel de looptijd van het noodhulpprogramma tegen de coronapandemie.

Financiële waarden in achterhoede

In de AEX zijn financiële waarden in de achterhoede te vinden in reactie op de afgekomen rente. ING moet 0,8% afstaan. NN Group levert 1,3% in. Aegon ziet 3,1% van de koers verdampen. Een dag eerder deed de verzekeraar nog goede zaken.

RD Shell is ook in mindere doen. De koers van het olieconcern daalt 0,9%

Chipfondsen daarentegen winnen overwegend terrein in navolging van de opleving bij Amerikaanse branchegenoten. BESI koerst 0,5% hoger. ASMI plust 0,3%.

Arcelor Mittal prijkt bovenaan met een vooruitgang van 3%. Het staalconcern verkoopt zijn resterende belang in Cleveland-Cliffs, de grootste producent van platgewalst staal in Noord-Amerika. De opbrengst zal worden gebruikt om voor $750 miljoen aan eigen aandelen in te kopen.

Midkapper PostNL raakt 0,8% kwijt. Bij het Nederlandse postbedrijf en GLS, die in België al worden vervolgd voor mogelijk structurele sociale fraude bij hun pakketbezorgers, zijn bij controles opnieuw inbreuken vastgesteld rond zwartwerk en coronaregels bij hun koeriers.

Pharming (+0,6%) liet weten Anurag Relan te hebben benoemd tot chief medical officer en Robert Friesen tot chief scientific officer.

Volg de beurs op de voet met de DFT Koersen-app. Download hier voor iPhone of voor Android.