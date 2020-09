Deze man moet beschadigd Nikola weer op weg helpen

Girsky raakte eerder dit jaar nauw betrokken bij Nikola. Zo gaf hij advies aan de ontwikkelaar van groene vrachtwagens en pick-up trucks bij de omgekeerde beursgang op Wall Street afgelopen juni.

Daarnaast hielp Girsky mee bij het maken van een deal met General Motors. Het Amerikaanse autobedrijf nam daarbij een belang van 11% in Nikola en zegde toe te gaan helpen bij op de markt brengen van een model Badger, een pick-up trick aangedreven door elektriciteit.

Goede staat van dienst

Girsky had een goede staat van dienst bij General Motors. In zijn functie als vicevoorzitter speelde Girsky een belangrijke rol bij het overeind houden van het Amerikaanse bedrijf na de uitbraak van de schuldencrisis in 2009. Daarnaast droeg hij een steentje bij de herstructurering van het concern dat nog steeds tot de grootste automakers ter wereld hoort.

Na zijn vertrek bij General Motors begon Girsky voor zichzelf. In 2014 zag zijn bedrijf SJ Girsky & Co het licht. Na zijn studie aan de prestigieuze universiteit van Harvard was Girsky ook nog actief als analist op Wall Street bij de Amerikaanse bank JP Morgan.

Het zal voor de pas aangetreden Girsky een helse klus worden om het vertrouwen in Nikola weer terug te winnen. Met het onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar mogelijke fraude en misleiding hangen donkere wolken boven het bedrijf.

Op de beurs hebben beleggers vooralsnog massaal de uitgang gezocht. De koers van Nikola is hard onderuit gegaan op het nieuws dat de oprichter zijn biezen heeft gepakt.