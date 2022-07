Groeigeld voor snellaadnetwerk vrachtverkeer

Begin februari haalde Leap24 al een investering van €4,25 miljoen op bij Yard Energy Investments en angel investors. De investeerders uit deze ronde hebben ook nu kapitaal ingebracht, wat het totale bedrag van deze nieuwe investeringsronde laat uitkomen op €16,7 miljoen.

In mei 2022 opende het jonge bedrijf zijn eerste laadstation voor vracht- en bestelauto’s in Almere. Dat het bedrijf populair is bij investeerders komt volgens Leap24-oprichter Pelle Schlichting om de simpele reden dat zij het ’kip-en-eiprobleem’ doorbreken. Hij doelt op het feit dat in 2025 dertig grote Nederlandse steden een zero-emissiestadsdistributiezone invoeren. „Met name in de grote steden is het voor veel ondernemers niet haalbaar om de bestel- en/of vrachtauto’s op eigen terrein op te laden. De Leap24-laadstations heben ruime laadplaatsen en geschikte bestrating.”

Leap24 wil het netwerk op korte termijn uitbreiden tot veertig locaties in Nederland en de eerste locaties in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland openen.