Premium Binnenland

Nederland snel verslingerd aan klets-app Clubhouse

De nieuwe audio-app Clubhouse wint snel aan populariteit. In de eerste twee weken van februari ging het aantal downloads naar meer dan acht miljoen wereldwijd; meer dan een verdubbeling. Ook heel hip Nederland babbelt er al lustig op los. Wat is de aantrekkingskracht en is het een blijvertje?