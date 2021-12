Hogere prijzen in 2022, maar je loon stijgt niet zomaar mee

Waar ondernemers zich in coronatijd continu hebben aangepast, verandert het kabinet zijn ad hoc beleid nauwelijks. Zal het in 2022 beter gaan? Een eigen huis is voor velen onbetaalbaar geworden. Wat kunnen we verwachten van de bouwplannen uit het regeerakkoord? De gasrekening, de boodschappen of tanken aan de pomp; alles werd duurder in 2021. Hoelang blijven de extreme prijsstijgingen aanhouden en waarom stijgen de lonen niet automatisch mee? Na Unilever vertrekt ook Shell uit Nederland, is er wel genoeg waardering voor de grote bedrijven in ons land? En er staat een nieuw kabinet klaar om deze grote dossiers aan te pakken. Wat zou Rutte IV volgens Martin Visser moeten uitstralen op economisch gebied?

