Russen kunnen niet meer naar McDonald’s

Volgens Kempczinski was het vanwege de duizenden werknemers van McDonald’s in Rusland moeilijk om gehoor te geven aan de steeds luidere roep om een boycot. In totaal heeft McDonald’s zo’n 62.000 werknemers in het land. Zij zullen worden doorbetaald, belooft McDonald’s.

’Onnodige lijden in Oekraïne’

„In de ruim dertig jaar dat McDonald’s actief is in Rusland, zijn we een belangrijk onderdeel geworden van de 850 gemeenschappen waarin we werken”, schrijft de topman in een bericht aan het personeel van de fastfoodketen. „Maar we kunnen het onnodige lijden in Oekraïne niet negeren.”

De afgelopen dagen kondigden tal van Amerikaanse bedrijven al aan te stoppen met de verkoop in Rusland, maar McDonald’s hield zich opvallend lang stil. Op sociale media gingen daarop veel berichten rond waarin het Amerikaanse bedrijf werd opgeroepen Rusland te verlaten.

KFC

Yum Brands, het moederbedrijf van KFC, reageerde op de druk om Rusland te boycotten door niet langer te investeren in uitbreiding in Rusland. Maar het sluiten van lokale fastfoodrestaurants is volgens Yum Brands moeilijk af te dwingen omdat die worden gerund door onafhankelijke franchiseondernemers.

Rusland was voor KFC juist een belangrijke groeimarkt. Het land was naast China en India de markt met de meeste nieuwe vestigingen van de snackketen voor gefrituurde kip. Jaarlijks openden er zo’n honderd nieuwe KFC-restaurants, meldde Yum Brands begin februari bij zijn kwartaalcijfers.

Starbucks gaf eerder aan dat het lastig is franchisezaken in Rusland te sluiten. Wel kondigde de koffieketen aan de opbrengsten uit de licenties die Russische franchiseondernemers het Amerikaanse concern betalen te doneren voor humanitaire hulp in Oekraïne.