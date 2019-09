'AF-KLM wil meebieden op failliet Aigle Azur'

Parijs - Air France-KLM wil waarschijnlijk meebieden op de failliete Franse luchtvaartmaatschappij Aigle Azur. "Het lijkt erop dat zij met een bod komen", zei de Franse minister van Transport Jean-Baptiste Djebbari tegen de krant Le Parisien. Het is onduidelijk of Air France-KLM interesse heeft in een deel of de gehele maatschappij.