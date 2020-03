Schaarste aan goudstaven door corona

De prijs van goud profiteert van onzekerheid op financiële markten. Na het derde steunprogramma in drie weken tijd op maandag van de Federal Reserve, reageert de goudprijs volgens de Financial Times op het gebrek aan consensus in de Amerikaanse politiek over een groot steunprogramma uit Washington. Bij de huidige afname van de economische groei, zakt de Amerikaanse economie in recessie. Goud steeg hierop maandagavond met 5% naar $1556 per troy ounce, de standaardmaat van 31,1 gram.

De Telegraaf meldde afgelopen week al dat consumenten worden geconfronteerd met opgelopen wachttijden van vier tot inmiddels acht weken tijd.

Het gebrek aan goudstaven speelt zich vooral af in de retailmarkt; centrale banken hebben hun voorraden aan goud de afgelopen jaren juist al uitgebreid. Met de gestegen goudprijzen komt er veel oud goud van opkopers en particulieren op de markt. Dat wordt ingezameld door verkooppunten en bij een hoge prijs aangeboden aan de grote smelters in Zwitserland.

De grote smelters Valcambi, Argor-Heraeus en PAMP, werkzaam in het kanton Ticino aan de Italiaanse grens, kondigden maandag aan productie te stoppen. Deze drie smelterijen leveren met 1500 ton goud per jaar een derde van alle goud wereldwijd.

Het transport en bedrijven die de gespecialiseerde verwerking doen, worden daarnaast net als andere bedrijven getroffen door het coronavirus en maatregelen van overheden. Daardoor zijn wachttijden voor levering in Nederland opgelopen.

De goudprijs werd in de eerste crisisdagen overigens juist minder waard: veel grote beleggers verkochten het edelmetaal uit hun portefeuille om daarmee andere verliezen te stelpen. Daaronder ook veel goudderviaten, die zijn afgeleid van de fysieke goudstaaf.