Minder diefstal, autoverzekering iets goedkoper

Dat blijkt uit een overzicht van autoverzekering.nl, die keek naar de gemiddelde premie in de 12 provinciehoofdsteden en Amsterdam.

Risico

Het risico voor een verzekeraar is niet in elke stad hetzelfde. Autobezitters in Den Haag, Amsterdam en Utrecht zijn duurder uit dan automobilisten in Groningen, Leeuwarden en Assen.

Jonge autobezitters betalen in Den Haag op jaarbasis €167,40 meer dan als zij in Groningen hadden gewoond.

Discriminatie is autoverzekeraars niet vreemd. Jongeren, met minder rij-ervaring, betalen meer dan ouderen om hun voertuig te verzekeren. En ook senioren krijgen soms een extra hoge premie.

Grens over

In Maastricht is de premie sterk gedaald. De Limburgse stad was de afgelopen jaren een van de duurste om een auto in te verzekeren, omdat gestolen bolides snel de grens over kunnen worden gebracht.

Het afgelopen jaar vonden echter 21% minder diefstallen plaats. Dat leidt gemiddeld tot een 11% goedkopere premie, ruim €50 op jaarbasis.

Overstappen

Wie een goedkopere autoverzekering wil, doet er goed aan eens over te stappen, meldt autoverzekeraar Allianz. Maar liefst 42% van de autobezitters is nog nooit overgestapt. En dat terwijl volgens de verzekeraar een besparing van zo’n 20% mogelijk is.